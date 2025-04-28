В Рязани мэрия проиграла суд Борисо-Глебскому собору о собственности 9 построек

Согласно документам, суд принял решение признать православную религиозную организацию «Приход Борисо-Глебского собора» собственником крестильной, административного, нежилого зданий и шести гаражей на территории культурно-исторического комплекса. Истец по делу отметил, что более 15 лет непрерывно пользуется данными сооружениями, покрывает расходы на содержание и ремонт, хотя они не являются объектами культурного наследия. Отмечается, что мэрия на постройки не претендует и не требует их демонтировать. Решение может быть обжаловано.

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Борисо-Глебского собора к мэрии. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дела.

Согласно документам, суд принял решение признать православную религиозную организацию «Приход Борисо-Глебского собора» собственником крестильной, административного, нежилого зданий и шести гаражей на территории культурно-исторического комплекса.

Истец по делу отметил, что более 15 лет непрерывно пользуется данными сооружениями, покрывает расходы на содержание и ремонт, хотя они не являются объектами культурного наследия.

Отмечается, что мэрия на постройки не претендует и не требует их демонтировать.

Решение может быть обжаловано.

Напомним, в 2023 году приход Борисо-Глебского собора обратился в суд с иском к мэрии о признании прав собственности на девять построек, расположенных около храма.