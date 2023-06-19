Приход Борисо-Глебского собора Рязани обратился с иском к мэрии из-за девяти построек

Приход Борисо-Глебского собора Рязани обратился с иском к мэрии о признании прав собственности на девять построек. Об этом сообщил портал « Вид Сбоку ».

В документах речь идет о крестильной площадью 245 квадратных метров, административном и нежилом зданиях площадью 27 и 89 квадратных метров, соответственно. Также приход просит признать право собственности на склад и пять гаражей. По кадастровым номерам, все они расположены возле территории храма.

В Борисо-Глебском соборе комментировать исковые требования отказались.

В мэрии на запрос издания ответили следующее: «В предварительном судебном заседании судом были истребованы дополнительные документы. Правовая позиция администрации города Рязани по делу будет сформирована после изучения и оценки документов, запрошенных судом».

Заседание назначено на 29 июня.