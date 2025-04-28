В 2024 году в Рязанской области закрыли четыре школы и детский сад

Учеников школ и воспитанников детсада перевели в другие учреждение. По ее словам, данное решение повлияло на повышение качества образования и социализации. Основными причинами для ликвидации учреждений стали экономическая составляющая, сокращение количества детей, отсутствие специалистов-предметников и недостаточная материально-техническая база. Также в 2024 году реорганизовали два учреждения: школу и детский сад. Епихина отметила, в регионе сохраняется дефицит преподавательских кадров. Во многих школах учителя вынуждены совмещать несколько предметов, что негативно сказывается на образовательном процессе.

В Рязанской области в 2024 году закрыли четыре школы и детский сад. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека региона Наталья Епихина в своем ежегодном докладе.

Учеников школ и воспитанников детсада перевели в другие учреждение. По ее словам, данное решение повлияло на повышение качества образования и социализации.

Основными причинами для ликвидации учреждений стали экономическая составляющая, сокращение количества детей, отсутствие специалистов-предметников и недостаточная материально-техническая база.

Также в 2024 году реорганизовали два учреждения: школу и детский сад.

Епихина отметила, в регионе сохраняется дефицит преподавательских кадров. Во многих школах учителя вынуждены совмещать несколько предметов, что негативно сказывается на образовательном процессе.

Общее количество педагогов в Рязанской области составило 18 тысяч 316 человек. К концу 2024 года были открыты 292 вакансии. Согласно докладу, средняя зарплата учителя в регионе — 50 тысяч 244 рубля, воспитателя — 43 тысячи 618 рублей.

Напомним, с 2020 года в Рязанской области действует программа «Земский учитель», по которой переехавшие в села педагоги получают миллион рублей.