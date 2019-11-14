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13:39, 14 ноября 2019 256
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За переезд в рязанские села учителя станут получать миллион

За переезд в рязанские села учителя станут получать миллион

Фото: Pixabay.com

За переезд в рязанские села учителя станут получать миллион. Об этом в четверг, 14 ноября, на публичных слушаниях по областному бюджету сообщила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

По ее словам, с 2020 года в регионе начнется программа «Земский учитель», которая предусматривает финансовую помощь в миллион рублей учителям, которые переезжают в села.

В ней смогут поучаствовать учителя до 55 лет. После переезда они обязаны отработать в населенном пункте минимум пять лет.

В 2020 году на это выделят 33 миллиона, из которых 29,3 миллиона поступят из федерального бюджета.

33 участника в Рязанской области определят по итогам конкурсного отбора.


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