Украина начала выдвигать условия по перемирию
Владимир Путин объявил о прекращении огня в дни 80-летия Победы и призвал Киев последовать примеру. «Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь», — заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Замглавы офиса Зеленского Дарья Заривная назвала перемирие «тактическими играми». Она считает, что прекращение огня должно быть безусловным. Украинское издание «Страна», комментируя слова Заривной, отметило: «Заявление это читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая».
Украина начала выдвигать условия по перемирию. Об этом пишет RT
Владимир Путин объявил о прекращении огня в дни 80-летия Победы и призвал Киев последовать этому примеру.
«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь», — заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Замглавы офиса Зеленского Дарья Заривная назвала перемирие «тактическими играми». Она считает, что прекращение огня должно быть безусловным.
Украинское издание «Страна», комментируя слова Заривной, отметило: «Заявление это читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая».