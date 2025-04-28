Прокуратура прокомментировала дело педофила из Рязани, которого отпустили из СИЗО

Обвиняемый по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста) сейчас находится под запретом определенных действий вместо СИЗО. В ответ на запрос в прокуратуре также заявили, что оснований для кассационного обжалования решения суда об изменении меры пресечения подсудимого не имеется.

В прокуратуре прокомментировали РЗН. инфо дело педофила, домогавшегося до дочери и еще двух девочек, которого отпустили из СИЗО на время судебного расследования. Подробнее о ходе дела, судах и истории пострадавшей можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Решение вернуть дело прокурору еще не вступило в законную силу, объяснили в ведомстве.

«Обжалованием данного решения занимается прокуратура Железнодорожного района», — написали в ответе.

Обвиняемый по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста) сейчас находится под запретом определенных действий вместо СИЗО.

В ответ на запрос в прокуратуре также заявили, что оснований для кассационного обжалования решения суда об изменении меры пресечения подсудимого не имеется. Ведь с доводами судьи из Железнодорожного районного суда согласились и в Областном суде.

В прокуратуре подчеркнули, что доступ в интернет у подсудимого, который в том числе совращал несовершеннолетних через соцсети с фейковых аккаунтов, под запретом.

Отметим, что с личной странички в соцсетях обвиняемый заходил в сеть четыре месяца назад, примерно в те числа, когда ему поменяли меру пресечения.