На ремонт трассы в Шацком районе выделили более одного миллиарда рублей

Работы выполнят до 31 августа 2025 года.

На капремонт автомобильной дороги Тамбов — Шацк в Рязанской области выделили один миллиард 307 миллионов 684 тысячи 331 рубль. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Дорога двухполосная. На ней разрешена скорость не более 100 километров в час. Ремонт выполнят на участке размером 15 километров 795 метров.

Подрядчик разберет старое дорожное покрытие, проведет укрепительные работы, сделает водоотводные сооружения, установит освещение, знаки, автопавильоны.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 31 августа 2025 года.