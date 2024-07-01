На ремонт трассы в Шацком районе выделили более одного миллиарда рублей
Работы выполнят до 31 августа 2025 года.
На капремонт автомобильной дороги Тамбов — Шацк в Рязанской области выделили один миллиард 307 миллионов 684 тысячи 331 рубль. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Дорога двухполосная. На ней разрешена скорость не более 100 километров в час. Ремонт выполнят на участке размером 15 километров 795 метров.
Подрядчик разберет старое дорожное покрытие, проведет укрепительные работы, сделает водоотводные сооружения, установит освещение, знаки, автопавильоны.
Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 31 августа 2025 года.