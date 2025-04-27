В массовом ДТП в Рязанской области погиб человек, еще четверо пострадали

43-летний рязанец на «Камазе», по предварительной информации, не справился управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком «Скания» и автомобилем «Хендай Солярис». В результате ДТП водитель «Камаза» скончался на месте происшествия. Водитель легковушки и его пассажиры — 26-летняя рязанка и трехлетний ребенок с разными травмами доставлены в медучреждение. Водитель «Скании» обращался за медпомощью.

В массовом ДТП в Рязанской области погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 27 апреля, на 437-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе.

43-летний рязанец на «Камазе», по предварительной информации, не справился управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком «Скания» и автомобилем «Хендай Солярис».

В результате ДТП водитель «Камаза» скончался на месте происшествия.

Водитель легковушки и его пассажиры — 26-летняя рязанка и трехлетний ребенок с разными травмами доставлены в медучреждение. Водитель «Скании» обращался за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка.