На трассе в Рязанской области произошла массовая авария
Отмечается, что ДТП случилось в воскресенье, 27 апреля, вблизи села Селезнево Клепиковского района. Столкнулись два грузовика и легковушка. Подробности устанавливаются.
На трассе в Рязанской области произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что ДТП случилось в воскресенье, 27 апреля, вблизи села Селезнево Клепиковского района.
Столкнулись два грузовика и легковушка.
Подробности устанавливаются.
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