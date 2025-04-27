Рязанка ищет свидетелей ДТП, которое произошло на Солотчинском шоссе

Напомним, авария случилась в субботу, 26 апреля около питомника растений «Сакура сад». У одной из легковушек после ДТП смяты капот и задняя дверь. Другая машина съехала с дороги и врезалась в препятствие.

Рязанка ищет свидетелей ДТП, которое произошло на Солотчинском шоссе. Соответствующий пост появился в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

Напомним, авария случилась в субботу, 26 апреля около питомника растений «Сакура сад».

У одной из легковушек после ДТП смяты капот и задняя дверь. Другая машина съехала с дороги и врезалась в препятствие.

Если вы стали свидетелем аварии, то обратитесь сюда или по номеру 112.