В Рязанском районе произошло серьезное ДТП
Авария случилась в субботу, 26 апреля, на Солотчинском шоссе около питомника растений «Сакура сад». Столкнулись два автомобиля. На кадрах видно, что у одной из легковушек после ДТП смяты капот и задняя дверь. На месте происшествия работали реанимация и спасатели. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
В Рязанском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась в субботу, 26 апреля, на Солотчинском шоссе около питомника растений «Сакура сад». Столкнулись два автомобиля.
На кадрах видно, что у одной из легковушек после ДТП смяты капот и задняя дверь. Другая машина съехала с дороги и врезалась в препятствие.
На месте происшествия работали реанимация и спасатели.
Отмечается, что движение на участке дороги затруднено.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Фото и видео: Telegram-канал «Солотча инфо», «RZN_Life»