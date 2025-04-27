Фотоловушка Окского заповедника запечатлела медведя, чьи следы нашли рязанцы

«Кто это прячется за сосной? Да это же наш медведь! За последние два дня он отметился на трех локациях в западной и центральной частях заповедника», — отметила старший научный сотрудник Надежда Панкова.