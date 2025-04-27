Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Отмечается, что во второй половине дня 27 апреля с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что во второй половине дня 27 апреля с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 м/с.
Будьте внимательны и осторожны!