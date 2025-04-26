В Рязани на территории Центрального рынка произошел пожар
Судя по кадрам, загорелось одно из зданий. На месте происшествия работают пожарные. На опубликованных кадрах видно пламя и столб дыма. Официальная информация уточняется.
В Рязани засняли пожар на территории Центрального рынка. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщили в соцсетях.
Судя по кадрам, загорелось одно из зданий. На месте происшествия работают пожарные.
На опубликованных кадрах видно пламя и столб дыма.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»