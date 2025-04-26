Появились подробности пожара на территории Центрального рынка в Рязани

В 20:17 поступила информация о пожаре на улице Спартаковской. Специалисты установили, что возгорание произошло на первом этаже заброшенного двухэтажного здания. Площадь пожара составила 10 кв. м. В 20:51 открытое горение ликвидировали. На тушение выезжали пять автомобилей и 16 человек. Пострадавших нет.