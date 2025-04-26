Появились подробности пожара на территории Центрального рынка в Рязани
В 20:17 поступила информация о пожаре на улице Спартаковской. Специалисты установили, что возгорание произошло на первом этаже заброшенного двухэтажного здания. Площадь пожара составила 10 кв. м. В 20:51 открытое горение ликвидировали. На тушение выезжали пять автомобилей и 16 человек. Пострадавших нет.
Появились подробности пожара на территории Центрального рынка в Рязани. Их РЗН. инфо привела пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 20:17 поступила информация о пожаре на улице Спартаковской. Специалисты установили, что возгорание произошло на первом этаже заброшенного двухэтажного здания.
Площадь пожара составила 10 кв. м. В 20:51 открытое горение ликвидировали.
На тушение выезжали пять автомобилей и 16 человек.
Пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия.