Стало известно, кто украл флаги с могил участников СВО в Рязанской области
В полицию информация о случившемся поступила 22-23 апреля. На место выехала оперативная группа, которая выяснила, что пропал 21 флаг различных родов войск. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Одному из них 18 лет, двое другие — несовершеннолетние (12 и 13 лет). Молодые люди объяснили свои действия тем, что они коллекционируют флаги, злого умысла у них не было. Со всеми участниками инцидента и их родителями провели профилактические беседы. Вопрос о дальнейшем наказании пока решается.
В Скопине нашли трех человек, укравших флаги с могил участников СВО. Об этом сообщает ИД «Пресса» 26 апреля.
В полицию информация о случившемся поступила 22-23 апреля. На место выехала оперативная группа, которая выяснила, что пропал 21 флаг различных родов войск.
Полицейские установили личности злоумышленников. Одному из них 18 лет, двое другие — несовершеннолетние (12 и 13 лет). Молодые люди объяснили свои действия тем, что они коллекционируют флаги, злого умысла у них не было.
Со всеми участниками инцидента и их родителями провели профилактические беседы. Отмечается, что вопрос о наказании решают.
Ранее о случившемся сообщили в соцсетях.