Рязанцы снова пожаловались на состояние лестницы на Театральной площади
На кадрах видно разрушенные части дорожного покрытия. «Лестница находится в ужасном состоянии, плитка развалилась», — отметили очевидцы.
Рязанцы снова пожаловались на состояние лестницы на Театральной площади. Пост об этом 25 апреля опубликован в соцсетях.
На кадрах видно разрушенные части дорожного покрытия.
«Лестница [находится] в ужасном состоянии, плитка развалилась», — отметили очевидцы.
Напомним, в марте рязанцы уже сообщали о проблеме.
Фото: комментарий под постом Telegram-канала Павла Малкова