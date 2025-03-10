Рязанцы возмутились состоянием тротуаров возле драмтеатра

На кадрах видно разрушенные части дорожного покрытия на Театральной площади.

Рязанцы возмутились состоянием тротуаров возле драмтеатра. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

На кадрах видно разрушенные части дорожного покрытия на Театральной площади.

«Центр города, но вот эта картина заставляет ужасаться всех, кто мимо этого ходит. Много туристов приезжают в наш драмтеатр, а потом пойдут, например, в какой-нибудь магазин и увидят это и им больше не захочется сюда приезжать», — пишут местные жители.