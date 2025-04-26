Малков сообщил о готовности делиться опытом с участниками программы «ГЕРОИ62»

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где был запущен аналог федеральной программы «Время героев». Он направлен на подготовку кадрового резерва управленцев из числа участников СВО, оказание им всесторонней поддержки в реализации потенциала на госслужбе, в органах местного самоуправления и в госкомпаниях. Павел Малков дал старт треку образовательной программы, посвященному наставничеству. Стажировки пройдут в министерствах, госучреждениях, вузах, а также на предприятиях региона и позволят получить практический опыт уже в процессе обучения. Наставниками участников станут министры, главы муниципалитетов, бизнесмены, руководители образовательных организаций.

Губернатор региона Павел Малков заявил о готовности делиться опытом с участниками кадровой программы «ГЕРОИ62». Об этом он сказал в ходе Дня наставника, который состоялся в рамках образовательной программы для участников первого потока кадрового проекта «ГЕРОИ62», сообщила пресс-служба облправительства.

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где был запущен аналог федеральной программы «Время героев». Он направлен на подготовку кадрового резерва управленцев из числа участников СВО, оказание им всесторонней поддержки в реализации потенциала на госслужбе, в органах местного самоуправления и в госкомпаниях.

Образовательная программа для участников первого потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» организована на базе МСРЦ «Сосновый бор». Она рассчитана на год.

Занятия, посвященные системе государственного и муниципального управления, экономике, финансам, современным технологиям, проводят преподаватели Высшей школы экономики, РАНХиГС, региональных вузов, представители органов власти, регионального отделения общества «Знание». В целом программа состоит из четырех модулей, после каждого из которых запланированы тестирование и экзамен.

Павел Малков дал старт треку образовательной программы, посвященному наставничеству. Стажировки пройдут в министерствах, госучреждениях, вузах, а также на предприятиях региона и позволят получить практический опыт уже в процессе обучения. Наставниками участников станут министры, главы муниципалитетов, бизнесмены, руководители образовательных организаций.

«Программа „Герои62“ набирает обороты. Сегодня начинается трек производственной практики. Каждый из вас дальше будет работать со своим наставником, который уже многого добился на государственной и муниципальной службе, в бизнесе и других сферах. Я думаю, будет интересно, и позволит почувствовать изнутри, как эта работа выглядит.

Мне в жизни очень повезло. У меня были замечательные наставники — руководители, которым я бесконечно благодарен за то, что помогли и показали, как нужно работать. И мы тоже готовы делиться опытом с участниками кадровой программы „Герои62“», — сказал Павел Малков.