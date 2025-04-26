Александр Петров презентовал в Рязани фильм «Почтарь»

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся специальный показ фильма «Почтарь», на который приехал исполнитель главной роли актер Александр Петров. Вместе с ним Рязань посетили продюсер Елена Яцура, режиссер и автор идеи Андрей Разенков. Они передали некоторые костюмы из фильма Государственному музею-заповеднику Сергея Есенина в Константинове, который стал одной из главных локаций кинокартины. Александр Петров поприветствовал всех присутствующих и шуточно поблагодарил «Полицейского с Рублевки», «Лед», «Притяжение» и «Вторжение», которые привели молодежь на встречу с актером.

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся специальный показ фильма «Почтарь», на который приехал исполнитель главной роли актер Александр Петров. Мероприятие провели в пятницу, 25 апреля, на нем побывала корреспондент РЗН. инфо.

Вместе с актером Рязань посетили продюсер Елена Яцура, режиссер и автор идеи Андрей Разенков. Они передали некоторые костюмы из фильма Государственному музею-заповеднику Сергея Есенина в Константинове, который стал одной из главных локаций кинокартины.

Директор учреждения Вячеслав Журавлев поблагодарил за памятные вещи и в ответ преподнес гостям мерч музея, выпущенный к 130-летию со дня рождения рязанского поэта. Александру Петрову вручили кофту из новой коллекции.

Библиотека имени Горького также получила от создателей фильма реквизит: книги и часть писем, которые сделали специально для кинокартины.

Александр Петров поприветствовал всех присутствующих и шуточно поблагодарил «Полицейского с Рублевки», «Лед», «Притяжение» и «Вторжение», которые привели молодежь на встречу с актером.

Он также выразил надежду, что зрители получат удовольствие от просмотра фильма и сделают собственные выводы.

Съемки «Почтаря» проходили в Рязанской области с апреля по июнь 2024 года. Главными локациями стали Рязань, Касимов, Константиново и окрестности Солотчи. Премьера фильма состоялась 24 апреля 2025 года, ее приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Исполнитель главной роли назвал Рязанскую область очень гостеприимным регионом, от которого у него сложились только положительные впечатления.

«Здесь чувствуется гостеприимство и открытость людей. Я находился в умиротворении, во время съемок мне было хорошо и спокойно. Помню, что после каждой смены количество людей на площадке постепенно возрастало, потому что они узнавали, что мы снимаем.

Жители приходили, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Мы жили у прекрасной семьи, которая пригласила нас на дачу. Люди поселили у себя дома, мы подружились, и эта замечательная семья приедет на фильм», — поделился впечатлениями Петров.

На вопрос журналистов о сложностях при подготовке к роли актер ответил, что никаких трудностей в данном процессе у него не возникло, а любая подготовка имеет начало в 2008 году, во время поступления в театральный институт.

Он отметил, что смотреть на мир другими глазами ему помогал большой опыт общения с особенным людьми и детьми из разных фондов. По словам Петрова, в них ощущается «невероятная чистота, которую можно назвать блаженством». Они живут в другой парадигме, люди могут многому научиться от них.

Отдельное внимание Александр Петров уделил своему необычному другу на площадке. Особенным партнером Почтаря в кадре стала лошадь Роза, которую, как оказалось, сыграл конь Дима. По словам Петрова, в кадре тот был прекрасен и спокоен. Дима — «шикарный старый конь, который борозды не портит».

Фильм переносит зрителей в события 1942 года. В центре сюжета история блаженного молодого почтальона из тылового городка. Герой должен доставлять похоронки, но сделать этого не может, ведь они приносят горе и печаль в семьи.

Почтарь принимает решение писать от имени погибших бойцов, чтобы их родные не расстраивались. Что же лучше — ложь во благо или горькая правда? Вопрос вечный, но каждый сам находит на него ответ, исходя из личного опыта и взгляда на жизнь.

Режиссер Андрей Разенков рассказал журналистам о создании фильма.

«Первые проблески и кадры зародились, когда мне было семь лет. Я жил в центре Москвы и к нам в квартиру приходил почтальон, который имел странный вид. Я хорошо запомнил, что у него была сумка через плечо, весь он выглядел лохматым», — отметил режиссер.

Разенков рассказал, что в 2001 году он встретился со сценаристкой, которая поделилась необычной историей. Оказалось, что бабушка этой женщины жила в провинции, там во время войны почтальон не разносил похоронки. Режиссер предположил, что он их сжигал или прятал.

Тема разрабатывалась, была продумана история почтальона, который не только не разносил похоронки, но и начал сам писать от лица убитых солдат, чтобы поддерживать надежду в сердцах родственников.

Разенков уточнил, что в то время написать сценарий не получалось. При этом от данной темы отказываться он не планировал.

Уже в 2022 году сценарий был написан совместно с драматургом Михаилом Петуховым. Однако на такую тему не сразу откликнулись продюсеры. Позже сценарием увлеклась Елена Яцура.

«Проект склеился через год. Год назад мы уже снимали в Рязанской области. Такая долгая получилась история, но хорошо, что она в 2001 году не была снята. До нее надо было дорасти», — заключил режиссер.

Елена Яцура отметила, что в настоящее время хорошие сценарии стали большой редкостью.

«Современный зритель смотрит либо яркое, зрелищное кино, либо необычные истории о людях, которые дают человеку надежду. По хорошему сценарию можно снять средний фильм, а по плохому — нельзя снять хороший.

Я увидела сценарий „Почтаря“ и поняла, что его нужно снять, не меняя ни одной строчки», — заявила продюсер.