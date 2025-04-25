Врач дал советы метеозависимым россиянам в связи с похолоданием
Врач заявил, что нужно избегать стресса. «Метеозависимость — это состояние вегетативной нервной системы… Прежде всего надо обратить внимание на стрессы», — отметил врач. Он рассказал, что при повышенном артериальном давлении нужно принять достаточное количество препаратов, которые выписал доктор. Эксперт рекомендовал выпивать необходимое количество воды, чтобы избежать задержки жидкости в организме. Кроме того, как отметил врач, нужно одеваться по погоде.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок дал советы метеозависимым россиянам в связи с похолоданием. Об этом он рассказал 25 апреля RT.
Врач заявил, что нужно избегать стресса.
«Метеозависимость — это состояние вегетативной нервной системы… Прежде всего надо обратить внимание на стрессы», — заявил доктор.
Также он отметил, что при повышенном артериальном давлении нужно принять достаточное количество препаратов, которые выписал доктор.
Эксперт рекомендовал выпивать необходимое количество воды, чтобы избежать задержки жидкости в организме.
Кроме того, как отметил врач, нужно одеваться по погоде.
Напомним, в Рязанскую область придут заморозки.