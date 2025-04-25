В Рязанскую область придут заморозки
Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, некоторые регионы России накрыл холодных атмосферный фронт. Он доберется до Центральной Росси в ближайшие 3 ночи «Нулевые температуры с очаговыми легкими заморозками доберутся до Центральной России, Черноземья, Среднего Поволжья и Урала», — отметил Тишковец. Ранее он сообщал, что 28 апреля через Рязанскую область пройдет линия нулевой температуры.
В Рязанскую область придут заморозки. Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец.
По его словам, некоторые регионы России накрыл холодных атмосферный фронт. Он доберется до Центральной Росси в ближайшие 3 ночи
«Нулевые температуры с очаговыми легкими заморозками доберутся до Центральной России, Черноземья, Среднего Поволжья и Урала», — отметил Тишковец.
Ранее он сообщал, что 28 апреля через Рязанскую область пройдет линия нулевой температуры.