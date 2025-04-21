Через Рязанскую область пройдет линия нулевой температуры

До нуля градусов температура воздуха в Рязанской области опустится 28 апреля. Также линия нулевой температуры пройдет через юг Брянской и Орловской областей, север Липецкой и Тамбовской, Нижегородскую областей, Марий Эл и Удмуртию.