В Рязанской области в марте родились Сокина, Велеслав и Грачя
Всего в марте 2025 года в регионе зарегистрировано 485 новорожденных — 231 девочка и 254 мальчика. Самыми «необычными» именами стали Мелисса, Сокина, Велеслав, Грачя. Чаще всего девочек называли Аннами (13), Варварами (12), Софиями (11), Василисами (10), Ксениями (10), Мариями (9), Александрами (9), Алисами (9). Среди мальчиков популярными именами оказались Максим (18), Михаил (14), Артем (11), Марк (10), Александр (8), Иван (8). Реже всего девочек называли Альбинами, Виталинами, Лукерьями, Раисами, мальчиков — Богданами, Виталиями, Глебами, Макарами, Олегами.
В Рязанской области в марте родились Сокина, Велеслав и Грачя. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба областного ЗАГСа в соцсетях.
Всего в марте 2025 года в регионе зарегистрировано 485 новорожденных — 231 девочка и 254 мальчика.
Самыми «необычными» именами стали Мелисса, Сокина, Велеслав, Грачя.
Чаще всего девочек называли Аннами (13), Варварами (12), Софиями (11), Василисами (10), Ксениями (10), Мариями (9), Александрами (9), Алисами (9).
Среди мальчиков популярными именами оказались Максим (18), Михаил (14), Артем (11), Марк (10), Александр (8), Иван (8).
Реже всего девочек называли Альбинами, Виталинами, Лукерьями, Раисами, мальчиков — Богданами, Виталиями, Глебами, Макарами, Олегами.