В Рязани произошло ДТП с участием полицейской машины
Отмечается, что ДТП произошло на улице Свободы. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и полицейская машина. Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.
В Рязани произошло ДТП с участием полицейской машины. Об этом 25 апреля сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась на улице Свободы. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и полицейская машина.
Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.
Позже в ГАИ рассказали о ДТП.
Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"