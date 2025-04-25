В ГАИ прокомментировали ДТП с участием полицейской машины в Рязани
В ДТП пострадавших не зарегистрировано. В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ГАИ прокомментировали ДТП с участием полицейской машины в Рязани. Соответствующую информацию разместили в соцсетях регионального ведомства.
Авария случилась на улице Свободы 25 апреля. Столкнулись легковушка и полицейская машина.
В ДТП пострадавших не зарегистрировано. В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появились кадры с места аварии.