В Рязани на Первомайском проспекте случилось второе ДТП
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 25 апреля, вблизи остановки «Площадь Победы». Столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
В Рязани на Первомайском проспекте случилось второе ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 25 апреля, вблизи остановки «Площадь Победы».
Столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее на этом же участке дороги произошло еще одно ДТП.