В центре Рязани из-за массовой аварии образовалась пробка
Авария случилась в пятницу, 25 апреля, на Первомайском проспекте в районе площади Победы. Там столкнулись автомобили Luxus, Niva и Volkswagen Polo. Отмечается, что по направлению в центр города движение затруднено. О пострадавших не сообщается.
В центре Рязани из-за массовой аварии образовалась пробка. Об этом сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
Авария случилась в пятницу, 25 апреля, на Первомайском проспекте в районе площади Победы. Там столкнулись автомобили Lexus, Niva и Volkswagen Polo.
Отмечается, что по направлению в центр города движение затруднено.
О пострадавших не сообщается.