Экс-зампреду правительства Никитину продлили арест в СИЗО на три месяца

Экс-зампреду правительства Рязанской области Артему Никитину продлили арест в СИЗО на три месяца. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда во вторник, 22 апреля.
В коридорах суда присутствовали близкие родственники арестованного. В зале был прокурор, следователь и два адвоката Никитина.
Следователь ходатайствовал о закрытии заседания. Он отметил, что в суде будут затрагивать материалы уголовного дела. По его мнению, дело находится на первоначальном этапе, и раскрытие его деталей может сказаться на ходе расследования. Позицию поддержала прокуратура и защитники экс-зампреда правительства. Суд постановил закрыть заседание, журналисты вышли из зала.
В перерыве Никитину удалось поговорить с родными.
«Как дела?» , — последовал вопрос.
Присутствующие в зале засмеялись. После Никитин жаловался родственникам, что хочет курить. Рассказал, что в СИЗО нет телевизора.
Защита просила домашний арест либо запрет определенных действий. Им отказали. Суд продлил содержание в СИЗО на три месяца, по 26 июля включительно.
Рассмотрение вопроса заняло больше двух часов.
Напомним, в конце февраля экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.
В ходе судебных заседаний по продлению меры пресечения стало известно, что бывший зампред правительства написал явку с повинной. Подробнее о задержании Артема Никитина можно узнать сюжете РЗН. Инфо.