Экс-зампреду правительства Никитину продлили арест в СИЗО на три месяца

Следователь ходатайствовал о закрытии заседания. Он отметил, что в суде будут затрагивать материалы уголовного дела. По его мнению, дело находится на первоначальном этапе, и раскрытие его деталей может сказаться на ходе расследования. Позицию поддержала прокуратура и защитники экс-зампреда. Суд постановил закрыть заседание, журналисты вышли из зала. В перерыве Никитину удалось поговорить с родными. Напомним, в конце февраля экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.

Экс-зампреду правительства Рязанской области Артему Никитину продлили арест в СИЗО на три месяца. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда во вторник, 22 апреля.

В коридорах суда присутствовали близкие родственники арестованного. В зале был прокурор, следователь и два адвоката Никитина.

Следователь ходатайствовал о закрытии заседания. Он отметил, что в суде будут затрагивать материалы уголовного дела. По его мнению, дело находится на первоначальном этапе, и раскрытие его деталей может сказаться на ходе расследования. Позицию поддержала прокуратура и защитники экс-зампреда правительства. Суд постановил закрыть заседание, журналисты вышли из зала.

В перерыве Никитину удалось поговорить с родными.

«Как дела?» , — последовал вопрос.

Присутствующие в зале засмеялись. После Никитин жаловался родственникам, что хочет курить. Рассказал, что в СИЗО нет телевизора.

Защита просила домашний арест либо запрет определенных действий. Им отказали. Суд продлил содержание в СИЗО на три месяца, по 26 июля включительно.

Рассмотрение вопроса заняло больше двух часов.

Напомним, в конце февраля экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.

В ходе судебных заседаний по продлению меры пресечения стало известно, что бывший зампред правительства написал явку с повинной. Подробнее о задержании Артема Никитина можно узнать сюжете РЗН. Инфо.