Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
18°
Сбт, 26
Вск, 27
ЦБ USD 82.86 0.5 25/04
ЦБ EUR 94.71 0.14 25/04
Нал. USD 85.00 / 84.50 25/04 13:40
Нал. EUR 95.70 / 96.87 25/04 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
Вчера 15:11
5 552
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
3 218
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
9 360
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
29 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В городе Касимов Рязанской области зажжен Вечный огонь
Событие приуроченно к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал посвящен касимовцам, павшим в ее годы. Ранее огонь работал только по памятным датам. Для его подключения к сетевому газу и перевода в режим постоянного горения проложен газопровод протяженностью 51 м, установлено газогорелочное устройство и выполнены пусконаладочные работы. Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — мемориала «Монумент Победы» в Рязани.

В городе Касимов Рязанской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, зажжен Вечный огонь.

В мероприятии приняли участие глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов, депутат Рязанской областной Думы, член регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Глазунов и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.

Мемориал посвящен касимовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал только по памятным датам. Для его подключения к сетевому газу и перевода в режим постоянного горения проложен газопровод протяженностью 51 м, установлено газогорелочное устройство и выполнены пусконаладочные работы. Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — мемориала «Монумент Победы» в Рязани.

«Более 30 тысяч уроженцев Касимовского района воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 12 тысяч из них погибли или пропали без вести. Огонь будет гореть в их память. Это уже второй Вечный огонь на территории Рязанской области, который зажегся в рамках Всероссийской акции „Храним огонь Победы“. В феврале к сетевому газу был подключен мемориал в поселке Александро-Невский. Это крайне важная и почетная миссия в год 80-летия Победы, и газовики с честью выполняют ее», — отметил Андрей Савичев.

Справка:

В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 130 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Кульминацией эстафеты в канун 9 мая станет торжественная церемония одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Новые Вечные огни уже зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Костромской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северная Осетия — Алания, Мордовия, Карелия, Адыгея, Коми, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках.

Основным информационным ресурсом акции является интернет-портал «Храним огонь Победы» (Вечныйогонь. рус).