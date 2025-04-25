В городе Касимов Рязанской области зажжен Вечный огонь

Событие приуроченно к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал посвящен касимовцам, павшим в ее годы. Ранее огонь работал только по памятным датам. Для его подключения к сетевому газу и перевода в режим постоянного горения проложен газопровод протяженностью 51 м, установлено газогорелочное устройство и выполнены пусконаладочные работы. Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — мемориала «Монумент Победы» в Рязани.

В городе Касимов Рязанской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, зажжен Вечный огонь.

В мероприятии приняли участие глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов, депутат Рязанской областной Думы, член регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Глазунов и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.

Мемориал посвящен касимовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал только по памятным датам. Для его подключения к сетевому газу и перевода в режим постоянного горения проложен газопровод протяженностью 51 м, установлено газогорелочное устройство и выполнены пусконаладочные работы. Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — мемориала «Монумент Победы» в Рязани.

«Более 30 тысяч уроженцев Касимовского района воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 12 тысяч из них погибли или пропали без вести. Огонь будет гореть в их память. Это уже второй Вечный огонь на территории Рязанской области, который зажегся в рамках Всероссийской акции „Храним огонь Победы“. В феврале к сетевому газу был подключен мемориал в поселке Александро-Невский. Это крайне важная и почетная миссия в год 80-летия Победы, и газовики с честью выполняют ее», — отметил Андрей Савичев.

Справка:

В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 130 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Кульминацией эстафеты в канун 9 мая станет торжественная церемония одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Новые Вечные огни уже зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Костромской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северная Осетия — Алания, Мордовия, Карелия, Адыгея, Коми, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках.

Основным информационным ресурсом акции является интернет-портал «Храним огонь Победы» (Вечныйогонь. рус).