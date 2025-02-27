Рязанские газовики передали частицу Вечного огня в Александро-Невский район

Газовики газораспределительных компаний «Рязаньгоргаз» и «Газпром газораспределение Рязанская область» провели торжественную церемонию по передаче частицы пламени Вечного огня монумента Победы областного центра в Александро-Невский район.

28 февраля в поселке Александро-Невский к газовым сетям будет подключен Вечный огонь мемориального комплекса «Воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны», который раньше работал на сжиженном газе. Это событие продолжит «Эстафету Вечного огня». В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, газовики по всей стране подключают к сетевому газу новые и реконструируемые мемориалы памяти, а также готовят работающие огни ко Дню Победы.

Пламя Вечного огня будет доставлено в поселок Александро-Невский из Рязани, от мемориала «Монумент Победы». В 1975 году, в честь 30-летия Великой Победы, частицу Вечного огня привезли в Рязань из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Членами торжественной делегации тогда стали работники треста «Рязаньгоргаз», которые принимали непосредственное участие в разработке проекта и установке газоиспользующего оборудования комплекса.

«Сейчас мы продолжаем поддерживать Вечный огонь, который был зажжен нашими коллегами ровно 50 лет назад. И мы гордимся тем, что вместе газовиками всей России можем внести свой вклад в сохранение этого символа для будущих поколений», — отметил генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.