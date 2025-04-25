В 2024 году Рязанскую область покинули более 350 иностранных граждан

Из региона 148 человек депортировали, 204 иностранцев принудительно выдворили за пределы России. Согласно докладу, в Рязанской области в течение года людям без гражданства оформили 36 временных удостоверений личности.

В 2024 году Рязанскую область покинули 352 иностранных гражданина. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека региона Наталья Епихина в своем ежегодном докладе.

Она уточнила, что из региона 148 человек депортировали, 204 иностранцев принудительно выдворили за пределы России.

Согласно докладу, в Рязанской области в течение года людям без гражданства оформили 36 временных удостоверений личности.

Ранее сообщалось, что в Рязани осудили двух человек, организовавших канал незаконной миграции.