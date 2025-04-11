В Рязани осудили двух человек, организовавших канал незаконной миграции

Отмечается, что россиянин и гражданин бывшего государства СНГ организовали незаконный канал миграции. Благодаря их действиям на территории РФ находились более 200 иностранных граждан. Мужчины помогали мигрантам создавать фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры, позволяющие незаконно пребывать в РФ. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

В Рязани осудили двух человек, организовавших канал незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

Отмечается, что россиянин и гражданин бывшего государства СНГ организовали незаконный канал миграции. Благодаря их действиям на территории РФ находились более 200 иностранных граждан. Мужчины помогали мигрантам создавать фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры, позволяющие незаконно пребывать в РФ.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Один участник преступной группы приговорен к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. После колонии иностранец будет выдворен за пределы РФ с закрытием въезда сроком на 50 лет.

Иностранцам, воспользовавшимся их «услугами», сокращены сроки пребывания на территории России с последующим выдворением в страны гражданской принадлежности с закрытием въезда.