В 2024 году 19 переехавших врачей в Рязанский регион получили миллионные выплаты

Отмечается, что регион по программе «Земский фельдшер» предоставил выплаты 27 средним медицинским работникам. По словам Епихиной, наиболее востребованы медицинские сестры и фельдшеры скорой медицинской помощи. Кроме того, в Рязанской области сохраняется потребность во врачах, среди которых участковые педиатры и терапевты, акушеры-гинекологи и неврологи.

В 2024 году в Рязанской области 19 врачей получили единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор». Об этом сообщила омбудсмен по правам человека региона Наталья Епихина в своем ежегодном докладе.

Отмечается, что регион по программе «Земский фельдшер» предоставил выплаты 27 средним медицинским работникам. По словам Епихиной, наиболее востребованы медицинские сестры и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Кроме того, в Рязанской области сохраняется потребность во врачах, среди которых участковые педиатры и терапевты, акушеры-гинекологи и неврологи.

Также в регионе действуют меры социальной поддержки медицинским работникам, которые впервые устроились в государственные учреждения здравоохранения. В 2024 году на выплаты затратили 19 миллионов 850 тысяч рублей.

Напомним, с 2018 года переехавшим в село фельдшерам начали выплачивать по 500 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить поддержку по программе «Земский доктор до двух миллионов рублей, «Земский фельдшер — до миллиона.