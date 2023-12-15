Депутаты Рязанской облдумы прокомментировали прямую линию Владимира Путина

Они отметили основные тезисы, озвученные президентом России.

Депутаты Рязанской областной думы прокомментировали основные тезисы, озвученные во время прямой линии президентом России Владимиром Путиным. Информация появилась на сайте регионального парламента.

Александр Шевырев акцентировал внимание на состоянии российской экономики.

«По словам главы государства, благодаря высокой консолидации российского общества и устойчивости финансово-экономической системы обеспечен запас прочности. И как следствие — к концу 2023 года рост ВВП на 3,5%, снижение безработицы до уровня 2,9%, сокращение государственного долга с 46 до 32 млрд долларов, а с 1 января 2024 года — повышение МРОТ на 18%. Подтверждение стабильности развития экономики — принятый на этой неделе бюджет Рязанской области на предстоящий трехлетний период с безусловным приоритетом выполнения социальных обязательств, государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства, дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса и других значимых отраслей экономики. При этом главная цель — неуклонное повышение уровня жизни населения. Именно этот вектор развития задает президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил Шевырев.

Сергей Пупков, возглавляющий комитет по социальным вопросам, остановился на блоке социальных тем.

«Глава государства говорил о развитии первичного звена здравоохранения. Было заявлено, что направление войдет в президентскую программу. Безусловно, это отразится на сельской медицине, на обеспечении амбулаторий и ФАПов кадрами. Президент озвучил предложение увеличить поддержку по программе „Земский доктор“ до двух миллионов рублей, „Земский фельдшер“ — до миллиона рублей, — подчеркнул парламентарий. — Поддержка участников СВО и членов их семей так или иначе прозвучала во многих вопросах. Владимир Владимирович свою позицию обозначил: у нас единая страна и меры социальной поддержки участников СВО должны быть одинаковыми во всех регионах», — заявил депутат.

Наталья Рубина отметила тезисы главы государства, затрагивающие социальную поддержку пенсионеров.

«В ходе прямой линии мы особенно следили за вопросами, касающимися качества жизни представителей старшего поколения. Граждане преклонного возраста очень внимательно относятся к своим расходам, и инициатива Владимира Владимировича об отмене для пенсионеров комиссии при оплате ЖКУ очень важна, по индексации пенсий тоже очень хорошая новость», — сказала парламентарий.

Дмитрий Репников подчеркнул, что сам факт проведения прямой линии, прямого диалога лидера страны с россиянами способствует решению многих проблем, касающихся конкретных граждан и их семей.

«Прямая линия является дисциплинирующим примером. Из опыта предыдущих лет мы знаем, что по ее итогам будут сформулированы поручения, которые станут ориентиром в работе региональных органов власти. Хочется в очередной раз отметить открытость президента в общении, глубину его знаний текущей проблематики и перспектив всех сторон общественной жизни», — заявил Репников.