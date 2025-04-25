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Рязанских медиков пригласили на велопробег «От Победы к Победе»
Велопробег пройдет 6 мая в 17:00 в рязанском Лесопарке. Мероприятие будет посвящено памяти героев Великой Отечественной войны и подвигу современных медиков. Оно организовано Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ и призвано подчеркнуть преемственность поколений, объединив память об исторической Победе 1945 года и ежедневном героизме работников отрасли. «Участников ждет комфортная дистанция протяженностью 5 км по живописным аллеям Лесопарка. Это не соревнование, а массовый заезд, цель которого — почтить память павших, вспомнить традиции единства и продемонстрировать сплоченность отрасли», — отметили в посте.

Рязанских медиков пригласили на велопробег «От Победы к Победе». Сообщает Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения.

Велопробег пройдет 6 мая в 17:00 в рязанском Лесопарке. Мероприятие будет посвящено памяти героев Великой Отечественной войны и подвигу современных медиков. Оно организовано Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ и призвано подчеркнуть преемственность поколений, объединив память об исторической Победе 1945 года и ежедневном героизме работников отрасли.

«Участников ждет комфортная дистанция протяженностью 5 км по живописным аллеям Лесопарка. Это не соревнование, а массовый заезд, цель которого — почтить память павших, вспомнить традиции единства и продемонстрировать сплоченность отрасли», — отметили в посте.

Программа мероприятия:

  • Регистрация и вручение памятных подарков с символикой.
  • Старт заезда от центральной аллеи Лесопарка.
  • Завершение в дружеской атмосфере с возможностью пообщаться с коллегами.

«Мы связываем поколения — от фронтовых медиков, спасавших жизни в годы войны, до сегодняшних, которые продолжают их дело. Это не просто велопробег, а дань уважения тем, кто отстоял страну, и тем, кто сейчас защищает здоровье людей», — подчеркнули организаторы.

Для участия необходимо: зарегистрироваться по ссылке , взять велосипед, шлем (рекомендуется).

К участию приглашаются все работники здравоохранения.

«Профсоюз — это не только защита прав, но и сплоченность, здоровый образ жизни и патриотизм. Давайте вместе покажем, что память о подвиге предков жива, а мы достойны их наследия!» — отмечают организаторы.

Место сбора: центральная аллея Лесопарка.

Возрастное ограничение 16+