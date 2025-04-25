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Названа средняя зарплата осужденных в исправительных колониях в Рязани
В докладе отмечается, что на территории региона увеличилось количество исправительных центров до пяти с лимитом на 852 осужденных. В июне 2024 года введен в эксплуатацию новый участок исправительного центра на базе ООО «СААЗ-комплект» в селе Чулково Скопинского района, который может разместить 200 осужденных. В 2024 году в исправительных учреждениях отбывали наказание тысяча 247 человек.

Средняя зарплата осужденных в исправительных колониях Рязанской области составила 28 тысяч 320 рублей. Эта информация содержится в ежегодном докладе омбудсмена по правам человека Натальи Епихиной.

В докладе отмечается, что на территории региона увеличилось количество исправительных центров до пяти с лимитом на 852 осужденных. В июне 2024 года введен в эксплуатацию новый участок исправительного центра на базе ООО «СААЗ-комплект» в селе Чулково Скопинского района, который может разместить 200 осужденных. В 2024 году в исправительных учреждениях отбывали наказание тысяча 247 человек.

«Привлечение к труду осужденных в исправительных центрах составило 100%. Они трудоустроены в различные организации, такие как МБУ „Дирекция благоустройства города“, ГК „Зеленый сад“, АО ПЗ „Дмитриево“ и другие», — написала омбудсмен.

В 2024 году продолжилась тенденция снижения численности лиц, находящихся в системе УИС региона. Количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных составило 3231 человек, что на 23,4% меньше по сравнению с 2023 годом.

Уполномоченному по правам человека поступило 332 обращения от лиц, содержащихся в учреждениях УИС региона. Основные жалобы касались качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения.