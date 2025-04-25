Над регионами РФ сбили 79 украинских беспилотников
С 24 по 25 апреля российская ПВО сбила 79 украинских дронов. 59 беспилотников сбили над Крымом, 11 — над Черным морем, 4- над Белгородской областью, по 2 над Курской и Нижегородской областями, 1 над Ивановской областью. Напомним, в ночь на 25 апреля опасности атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.
Над регионами РФ сбили 79 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
С 24 по 25 апреля российская ПВО сбила 79 украинских дронов. 59 беспилотников сбили над Крымом, 11 — над Черным морем, 4 — над Белгородской областью, по 2 — над Курской и Нижегородской областями, 1 — над Ивановской областью.
Напомним, в ночь на 25 апреля опасности атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.