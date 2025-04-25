Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
18°
Сбт, 26
Вск, 27
ЦБ USD 82.86 0.5 25/04
ЦБ EUR 94.71 0.14 25/04
Нал. USD 85.00 / 84.50 25/04 13:40
Нал. EUR 95.70 / 96.87 25/04 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
Вчера 15:11
5 512
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
3 218
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
9 355
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
29 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Над регионами РФ сбили 79 украинских беспилотников
С 24 по 25 апреля российская ПВО сбила 79 украинских дронов. 59 беспилотников сбили над Крымом, 11 — над Черным морем, 4- над Белгородской областью, по 2 над Курской и Нижегородской областями, 1 над Ивановской областью. Напомним, в ночь на 25 апреля опасности атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.

Над регионами РФ сбили 79 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С 24 по 25 апреля российская ПВО сбила 79 украинских дронов. 59 беспилотников сбили над Крымом, 11 — над Черным морем, 4 — над Белгородской областью, по 2 — над Курской и Нижегородской областями, 1 — над Ивановской областью.

Напомним, в ночь на 25 апреля опасности атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.