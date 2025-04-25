Ночью в Рязанской области объявляли опасность БПЛА
Угрозу атаки в регионе объявили в 00:07 25 апреля. В 01:52 отдельное предупреждение выпустили для жителей Рязани. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в рассылке. В 04:01 угрозу отменили.
Ночью в Рязанской области объявляли опасность БПЛА. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Угрозу атаки в регионе объявили в 00:07 25 апреля. В 01:52 отдельное предупреждение выпустили для жителей Рязани.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в рассылке.
В 04:01 угрозу отменили.