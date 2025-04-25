МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы 26-28 апреля на территории региона ожидается понижение температуры воздуха. Ночью 26 апреля 2…7°С; ночью 27 апреля −3…−2°С (заморозки); ночью 28 апреля −4…−1°С (заморозки). Жителям напомнили о необходимости осторожного обращения с обогревательными приборами.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы 26-28 апреля на территории региона ожидается понижение температуры воздуха.
Ночью 26 апреля 2…7°С; ночью 27 апреля −3…−2°С (заморозки); ночью 28 апреля −4…−1°С (заморозки).
Жителям напомнили о необходимости осторожного обращения с обогревательными приборами.
Ранее о заморозках рассказал синоптик Евгений Тишковец.