В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА
«Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в сообщении. Накануне вечером жителей предупредили о возможном налете беспилотников.
В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сказано в рассылке от РСЧС.
«Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в сообщении.
Накануне вечером жителей предупредили о возможном налете беспилотников.