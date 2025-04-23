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В Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА
Сообщения поступили жителям 23 апреля в 22:56. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в рассылке.

В Рязанской области снова объявили угрозу БПЛА. Информацию разослала РСЧС

Сообщения поступили жителям 23 апреля в 22:56.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в рассылке.

Прошлой ночью рязанцам также поступила информация о возможном налете беспилотников. Позже угрозу атаки БПЛА отменили.