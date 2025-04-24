В Рязани на складе произошел пожар
ЧП произошло ночью 23 апреля на улице 2-я Прудная. В тушении участвовали 10 человек, привлекалось 3 единиц техники. Огнем повреждена кровля на площади 20 метров квадратных. Причины произошедшего не указываются.
В Рязани на складе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло ночью 23 апреля на улице 2-я Прудная.
В тушении участвовали 10 человек, привлекалось 3 единиц техники.
Огнем повреждена кровля на площади 20 метров квадратных. Причины произошедшего не указываются.