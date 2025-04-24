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С начала прокатного сезона в России заблокировали почти 200 тыс самокатчиков
С середины марта кикшеринговые компании «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция объясняется увеличением спроса, усовершенствованием технологий мониторинга и расширением сотрудничества с муниципальными органами.

С начала прокатного сезона в России заблокировали почти 200 тыс самокатчиков. Об этом пишет «Газета. ру».

С середины марта кикшеринговые компании «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тенденция объясняется увеличением спроса, усовершенствованием технологий мониторинга и расширением сотрудничества с муниципальными органами. Основное внимание уделяется безопасности и предотвращению нарушений. Наибольшее число штрафов связано с неправильной парковкой (70% случаев), а также с несоблюдением правил на пешеходных переходах (15%) и езде вдвоем (10%). Значительная доля блокировок касается несовершеннолетних пользователей или лиц, передавших им управление самокатом.

Нарушения фиксируют городские камеры, команды операторов и правоохранительные органы. Также о них сообщают неравнодушные жители, присылающие фото, видео, время и место нарушений в службу поддержки сервисов или через специальный чат-бот. В пиковые периоды обрабатывается до 2 тыс. запросов в сутки.