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Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн
По словам организаторов, в этом году у участников есть возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте и будет сопровождаться фронтовыми песнями. Напомним, в этом году «Бессмертный полк» в Рязани пройдет только в онлайн-формате. В городе также состоится шествие с 300-метровой Георгиевской лентой.

Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Для участия нужно разместить на сайте акции фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Заявки на участие в онлайн-шествии принимают с 23 апреля по 6 мая 2025 года. Загрузить фото своих героев можно на сайте Бессмертного полка России, а также в мини-приложениях ВК и ОК.

По словам организаторов, в этом году у участников есть возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте и будет сопровождаться фронтовыми песнями.

Напомним, в этом году «Бессмертный полк» в Рязани пройдет только в онлайн-формате. В городе также состоится шествие с 300-метровой Георгиевской лентой.