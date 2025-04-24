Омбудсмен по правам ребенка: более 250 рязанских детей живут в интернатах

На 1 января 2025 года в спецучреждениях находилось 279 несовершеннолетних, из которых 187 — дети-сироты. В Рязанской области действуют три школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Рыбновская, Елатомская, а также Солотчинский детский дом. Кроме того, работает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и детский дом-интернат для детей с инвалидностью. Омбудсмен отметила, что в ходе мониторинга не выявили нарушений прав воспитанников.

Уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала, что в 2024 году 279 детей жили в интернатах региона. Информацию опубликовали в ежегодном докладе о результатах деятельности омбудсмена.

На 1 января 2025 года в спецучреждениях находилось 279 несовершеннолетних, из которых 187 — дети-сироты.

В Рязанской области действуют три школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Рыбновская, Елатомская, а также Солотчинский детский дом. Кроме того, работает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и детский дом-интернат для детей с инвалидностью.

Омбудсмен отметила, что в ходе мониторинга не выявили нарушений прав воспитанников.

Напомним, на заседании комитета гордумы по соцвопросам сообщили, что в Рязани в 2024 году не смогли закупить необходимое количество квартир для детей-сирот.