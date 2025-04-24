Люк в скейт-парке на Лыбедском бульваре, в который залазят дети, закроют
В мэрии отметили, что подрядчик ищет варианты решения проблемы. Работы выполнят по гарантии.
Открытый резиновый люк в скейт-парке на Лыбедском будьваре, в который хулиганы засовывают детей, закроет подрядчик. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии отметили, что подрядчик ищет варианты решения проблемы. Работы выполнят по гарантии.
Напомним, очевидица сообщила РЗН. Инфо, что хулиганам удалось запереть ребенка под землей благодаря незакрепленной резиновой крышке люка на треке. Рязанка сообщила, что мальчика быстро выпустили, но дети часто открывают крышку люка и залазят под землю.