В скейт-парке на Лыбедском бульваре хулиганы заперли под землей ребенка
Хулиганам удалось запереть ребенка под землей благодаря незакрепленной резиновой крышке люка на треке. Рязанка сообщила, что мальчика быстро выпустили, но дети часто открывают крышку люка и залазят под землю. Корреспондент РЗН. Инфо убедилась — крышка легкая, ее спокойно можно открыть одной рукой.
В скейт-парке на Лыбедском бульваре хулиганы заперли под землей ребенка. О происшествии РЗН. Инфо сообщила очевидица.
Хулиганам удалось запереть ребенка под землей благодаря незакрепленной резиновой крышке люка на треке. Рязанка сообщила, что мальчика быстро выпустили, но дети часто открывают крышку люка и залазят под землю.
Корреспондент РЗН. Инфо убедилась — крышка легкая, ее спокойно можно открыть одной рукой.