В Рязанской области закроют движение через железнодорожный переезд
24 апреля с 8:00 до 17:00 железнодорожный переезд 284 км (дорога в сторону поселка Южный) закроют для движения из-за ремонта путей. Объезд будет осуществляться через переезд 281 км (дорога в сторону села Чернава, улица Привокзальная).
В Милославском районе закроют движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщила администрация района в соцсетях со ссылкой на пресс-службу Раненбургской дистанции ЮВЖД.
24 апреля с 8:00 до 17:00 железнодорожный переезд 284 км (дорога в сторону поселка Южный) закроют для движения из-за ремонта путей.
Объезд будет осуществляться через переезд 281 км (дорога в сторону села Чернава, улица Привокзальная).