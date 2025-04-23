В Рязанской области ночью объявили угрозу БПЛА
Сообщения поступили жителям 23 апреля. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — сказано в рассылке.
В Рязанской области ночью объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщается в приложении МЧС.
Сообщения поступили жителям 23 апреля.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — сказано в рассылке.